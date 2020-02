Deuda externa: Cristina sostuvo que el FMI debería conceder "una quita sustancial"

Sostuvo que “por lo menos", el Fondo debería conceder "una quita sustancial". “Lo importante es que ahora podamos tener un diagnóstico de lo que pasó. No podemos pagar si no nos dejan crecer y no podemos crecer si el Estado no inyecta fondos a la economía. En una recesión el único que puede invertir es el Estado”, manifestó la vicepresidentaLas palabras de la ex mandataria argentina se dieron durante la presentación de su libro “Sinceramente” en la 29ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, donde postuló que, "así como hubo un “Nunca Más” de lo que fue la historia de las dictaduras militares, de la represión, que realmente dio origen a un período de recuperación democrática en el cual las fuerzas armadas ya no pudieron entorpecer en la vida política argentina, también tiene que haber un punto de inflexión, un 'Nunca Más' de la deuda".Sobre dicha investigación consideró que debería encararse "a través de una comisión no solo del Parlamento, donde hay compromisos políticos, sino algo integrado por personalidades de la sociedad, como fue el 'Nunca Más' presidido por (el escritor Ernesto) Sábato en su momento"."Hay que determinar para qué se le prestó a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri”, sostuvo Cristina al exponer en el auditorio Nicolás Guillén de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en la capital cubana.En la misma, también sostuvo que el prestamo, el concedido a la gestión de Cambiemos, "no sólo es el más importante de la historia del Fondo Monetario sino que se otorgó incluso violando el propio estatuto del FMI", porque tuvo que ver "con cuestiones bancarias" y porque "se permitió la fuga"."Entregamos un país con cero deuda con el FMI y cuatro años después recibimos una deuda con el Fondo de 44.000 millones de dólares", criticó.