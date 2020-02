¿Cuáles son las condiciones que el gobierno de Kicillof le planteará a los gremios docentes?

Para la ministra “será el inicio del diálogo oficial, sentarse y pasar agenda de los temas que hay que ver”. En este sentido, aclaró que “la paritaria no es solamente lo salarial: algunas cuestiones hacen al bolsillo de los trabajadores y otras a la calidad del empleo. Obviamente, el reclamo salarial va a ser uno de los primeros”.

Reconoció que "puede haber diferencias", aunque estimó que "habrá un buen diálogo con los gremios" y apuntó que los sindicatos "comprenden y conocen cuál es la situación financiera de la provincia".“El Ministerio de Economía ya trabaja en una propuesta. Pero hay que ver qué consideran ellos como prioritario, cuáles son los reclamos, qué otras cuestiones que afecten presupuestariamente a la provincia se van a poner sobre la mesa. Venimos hablando con los gremios pero iniciamos un diálogo oficial sobre cuáles son los pasos a seguir”, señaló.Consultada sobre si se presentaran con un aumento definido, sostuvo: “No. Primero debemos revisar las demandas prioritarias y qué impacto tienen”.Sin embargo, remarcó que recomponer el salario “es la columna vertebral del programa económico” del Frente de Todos. “El gobierno nacional y provincial piensan que para crecer tiene que haber consumo, gente comprando en el supermercado y los almacenes, haciendo obras en la casa, yéndose de vacaciones. Si eso no está, el modelo económico no funciona. No sólo es un deseo ideológico sino también práctico”, enfatizó.