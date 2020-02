Un ex defensor del pueblo de la Nación negó que exista el defensor de la tercera edad

El ex funcionario explicó que ese cargo no existe y que en realidad solo se trata de un empleado de planta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

"Por favor no sigan repitiendo Defensor de la Tercera Edad. Porque no existe ese cargo. Eugenio Semino, excelente persona, es un funcionario de planta de la Defensoría de la Ciudad. Y no tiene ninguna posibilidad de presentarse en la Justicia"

#BuenaSemana por favor no sigan repitiendo Defensor de la Tercera Edad. Porque no existe ese cargo. Eugenio Semino, excelente persona, es un funcionario de planta de la Defensoría de la Ciudad! Y no tiene ninguna posibilidad de presentarse en la Justicia! — Eduardo Mondino (@EduardoMondino) February 16, 2020

Eugenio Semino dice ser el defensor de la tercera edad y amenaza con iniciar una serie de juicios contra el Estado por el 30% de jubilados que en marzo recibirán un aumento menor al prometido por la derogada formula macrista. Sin embargo, salieron a cruzarlo y poner en duda su rol.. En la misma línea, subrayó que ""., sentenció Mondino a través de redes sociales.