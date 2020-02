Presentan un proyecto en el Senado para intervenir el Poder Judicial de Jujuy

Ahora un senador del PJ, Guillermo Snopek, presentó un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de #Jujuy y dotar de impunidad a Milagro Sala y su red de corrupción.

¡No permitiremos el avasallamiento de las instituciones democráticas y de toda una provincia! pic.twitter.com/XFFzedCLZC — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 20, 2020

El Poder Judicial de la provincia de Jujuy ha tenido actuaciones que pusieron más que en evidencia que su andar no es para nada claro y que poco busca la justicia respetando la independencia del poder político. Ante esta situación el senador Guillermo Snopek presentó un proyecto en la cámara alta para declarar la intervención del Poder Judicial jujeño por un año.Los actuales miembros del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy quedarían "en comisión", es decir que seguirían percibiendo sus haberes y no serían suspendidos, aunque perderían la estabilidad que les atribuye la Constitución Provincial.Las criticas más fuertes llegaron desde la Unión Cívica Radical, los correligionarios de Gerardo Morales presentaron un comunicado donde señalan que "en línea con las declaraciones del ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, y luego de que se haya derogado el decreto de protección de testigos,El escrito lleva la firma del mendocino Alfredo Cornejo y pide que "en esto queremos ser claros: No vamos a avalar la defensa de los corruptos.Esta solicitud del senador jujeño va en línea con la derogación del decreto de protección de testigos.