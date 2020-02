El Presidente habló sobre el proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio: Estoy seguro que es un avance en favor de la igualdad"

Para Alberto, la iniciativa “es un avance en favor de la igualdad". Consideró que "los jueces lograron sueldos muy importantes, muy distintos al resto de los Poderes y la administración" y la lamentó la "resistencia muy grande" que encontraron en la oposición. "No sé cuál es la honestidad intelectual de algunos dirigentes", criticó el presidente para quien: "Decir que uno hace esta ley para vaciar la justicia es mentira, yo no induzco a nadie a jubilarse".

Las palabras del jefe de Estado se dieron en relación a la media sanción obtenida por el oficialismo sobre el proyecto de ley que pone fin a las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos. Tras una tensa sesión en la que Juntos por el Cambio denuncia que el quórum fue "inválido" por la presencia de Daniel Scioli, el proyecto se debatirá en la Cámara Alta. El Frente de Todos consiguió 128 votos de propios y aliados y el FIT tuvo una polémica postura."Un Juez de la Corte hoy gana 3 o 4 veces lo que gana un presidente o un senador", completó.Por otra parte, destacó los avances en materia de negociaciones para la reestructuración de la deuda externa. “Si el FMI dice que Argentina no está en condiciones de pagar sus deudas, no puede ser que algunos sectores no quieran aportar nada. El esfuerzo lo tienen que hacer los que más tienen", recalcó."Hemos logrado con Martín que el FMI crea lo que nosotros decíamos", enfatizó al destacar la tarea del ministro de Economía.