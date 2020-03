Rechazaron la demanda colectiva contra el decreto de aumento de las jubilaciones de Alberto

la Justicia rechazó la demanda colectiva iniciada con el propósito de declarar la inconstitucionalidad del decreto del presidente Alberto Fernández con el que suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria del macrismo y aumentó temporalmente los haberes de los abuelos mediante una suma fija

Cuando todavía navega la polémica entorno a la decisión del gobierno nacional de "achatar la pirámide" del sistema previsional,El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9, a cargo de la jueza Silvia Saino, señaló que la demanda, que fue auspiciada por el defensor de la Tercera Edady firmada por unos 7.000 jubilados, carece deLa implicancia del fallo es que, si bien la causa puede seguir su curso legal, el reclamo sólo puede continuar de forma individual por la titular que la inició y no ya de forma multitudinaria., confirmó a Infobae Semino.La demanda presentada solicitaba una medida cautelar para que se restablezca momentáneamente la fórmula de movilidad anterior (correspondiente a la ley 24.426), con la que todos los abuelos perdieron poder adquisitivo, para todos los jubilados y pensionados que no cobran el haber mínimo.La acción fue iniciada por dos cotitulares Silvia Inés Lezaun y la Asociación Civil Años. La jueza consideró que en el segundo caso no hay un conjunto homogéneo de afectados sino que pueden ser “divididos en tantos reclamos judiciales como sujetos se encuentren incluidos”. Es más: consideró que en el caso de las jubilaciones mínimas -el 65% del padrón de Anses- el incremento otorgado por decreto supera al que hubiera correspondido por la fórmula de movilidad suspendida.La ley de movilidad del macrismo fue suspendida durante seis meses en diciembre por la sanción de la Ley de Solidaridad y Reactivación impulsada por el Gobierno de Todos. Además, se anticipó que para ese momento se propondrá una nueva fórmula.En ese período los aumentos se darán por decreto. De hecho el presidente anunció que en marzo, los jubilados recibirán en marzo una suba de 2,3% a la que se agregará una suma fija de $1500, lo que representa un incremento del 13% de la jubilación mínima. La medida busca fortalecer los haberes de quienes perciben los montos más bajos de la pirámide previsional. A esto se le suma que el PAMI cubrirá el 100% de los gastos de remedios.