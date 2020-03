El Gobierno abrió formalmente la renegociación de la deuda externa por US$ 68.842 millones

El Gobierno que preside Alberto Fernández comenzará el camino de reestructuración de la deuda externa, así el Presidente y su equipo de ministros firmaron el decreto que hablita al titular de Economía Martín Guzmán a comenzar el proceso de negociación con los acreedores por la suma de US$ 68.842 millones.indica el documento, que lleva la firma del presidente, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán.En su artículo 2 el decreto señala que "las prórrogas de jurisdicción sean en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York --Estados Unidos --, Londres -- Reino Unido --, y de los tribunales ubicados en la ciudad de Tokio -- Japón --".Según datos de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, a fines de diciembre pasado la deuda bruta de Argentina ascendía a 323.177 millones de dólares, de los cuales unos 194.000 millones de dólares corresponden a deuda en títulos públicos de mediano y largo plazo.y que un plan de ajuste "no es económicamente ni políticamente factible" con una recesión de casi dos años. Fernández dijo ante el Congreso que la iniciativa "no se hará a costa del hambre del pueblo" y aseguró que el país pagará cuando su economía "vuelva a crecer".