En 2007 un grupo de científicos de Hong Kong advirtió que el coronavirus era una bomba de tiempo

Es decir, la bomba de tiempo tenía que ver con la capacidad de mutación y recombinación del virus, cuyas características de los agentes patógenos (la diversidad de los murciélagos) sumadas a su ingesta propiciaron la proliferación del Covid-19 que hasta el momento ya infectó a 340 mil personas en todo el mundo y provocó 15 mil muertes afectando a 191 países.

La cuestión se refiere a un trabajo realizado para la revista Clinical Microbiology Reviews, escrito por Vincent Cheng, Susanna Lau, Parrick Woo y Kwok Yung Yuen.Los científicos hicieron una detallada descripción biológica y molecular del microorganismo y también manifestaron la siguiente inquietud. Si el mundo debía estar preparado para la reemergencia del SARS."Se sabe bien que los coronavirus son dados a la recombinación genética, que puede llevar a nuevos genotipos y brotes. La presencia de un gran reservorio de virus del tipo SARS-CoV en murciélagos herradura, sumada a la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China es una bomba de tiempo. No debería ignorarse la posibilidad de reemergencia del SARS y otros virus, y por lo tanto necesitamos estar preparados", advertían.En diálogo con La Nación, el virólogo Juan Manuel Carballeda, de la Universidad Nacional de Quilmes, se refirió a dicho trabajo. "Algo importante es lo que se refiere a los murciélagos, de los que existe una enorme diversidad. Solo de los 'herradura' (mencionados en el estudio) hay unas 130 especies”, describe en la nota realizada por la periodista Nora Bär.Y agrega: “Muchos se preguntan por qué no adquirimos patógenos de los perros, con los que tenemos tanta intimidad. Ellos tienen sus patógenos, pero son una sola especie. En cambio, los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos más exitoso después de los roedores, y cada especie tiene sus patógenos particulares. Además, estamos hablando de virus a ARN (no se replican usando ADN), que mutan mucho más que otros y pueden hacer recombinación, lo que genera aún más diversidad".