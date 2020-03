"Voy a seguir deteniéndolos y secuestrando autos hasta que entiendan la importancia de la cuarentena"

El presidente Alberto Fernández le respondió a través de un audio de WhatsApp a un periodista que le había consultado previamente sobre el corte de acceso a la Capital y se mostró instransigente con aquellos que violen la cuarentena saliendo con su vehículo pese a no esar autorizados a hacerlo:detalló el Presidente al comienzo del mensaje enviado a Pablo Vilouta de A24."Lo que no entre con la razón, va a entrar con la fuerza", dijo el jefe de Estado en relación a los ciudadanos que incumplen el aislamiento social y agregó que "si hay gente que no está autorizada a salir, les aviso que, donde los encontremos, los detenemos y les vamos a sacar los autos. Son inconscientes", agregó.Esta mañana se vieron largas colas de vehículos en los accesos a capital federal que el Gobierno porteño dejó abiertos, ya que precisamente para reducir la circulación de autos decidió cerrar 59 de los 84 ingresos vehiculares a la ciudad.