El intendente Fernando Gray molesto con su par de Ezeiza, Alejandro Granados: el vecino que cerró las fronteras

Las medidas de Granados se dieron casi de forma espontánea al anuncio del aislamiento social preventivo para evitar el avance del coronavirus. Entre los principales críticos al cierre de comunas se destacan los propios presidente y gobernador, Alberto Fernández y Axel Kicillof, respectivamente.

Con fuertes críticas al ex ministro de Seguridad bonaerense, Gray consideró que “la clave está en que la gente se quedé en la casa, no en vallar cuarenta cuadras del distrito”.Aseguró además que no tuvo diálogo con Granado. “No lo hable con él”. “Nosotros estamos alineados con el presidente (Alberto Fernández) y el gobernador (Axel Kicillof), si ellos dicen no se cierra, no se cierra. Yo sigo instrucciones porque tenemos que trabajar juntos”, aclaró.Y puso en situación: “Hoy mi vecino no puede entrar a ese distrito. Y si mañana hay una emergencia en ese distrito ¿Qué hago? ¿No lo dejo pasar?”.