La iniciativa de Fabiola Yáñez recaudó casi 88 millones de pesos para la Cruz Roja

"Nos encontramos en un momento histórico en nuestro país y en el mundo entero. Que podamos tener una sociedad unida en este momento es de un enorme valor", expresó Yáñez.Con la presencia de músicos extranjeros (Alejandro Sanz, Alex Ubago, David Bisbal, Jesse & Joy, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Michael Bublé y Sebastián Yatra, entre más), la velada incluyó algunas voces locales como las de Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Abel Pintos, Tini Stoessel, Ulises Bueno, Pablo Lescano y Patricia Sosa.Más presencia y variedad se apreció en el cierre (cerca de medianoche) cuando un elenco entre los que se contaron Gustavo Santaoalalla, Dúo Pimpinela, Valeria Lynch, Raly Barrionuevo, Fabi Cantilo, Jorge Rojas y Litto Nebbia, por citar a algunos, entonaron el Himno Nacional Argentino en una versión arreglada por Lito Vitale.Otras presencias de peso fueron las del ex basquetbolista Emanuel Ginóbil quien desde Estados Unidos dijo: "Ojalá que nos convirtamos en un equipo y no en un sálvese quien pueda".Mirtha Legrand, quien por estar entre las personas con riesgo a contraer coronavirus no está conduciendo sus dos ciclos por eltrece, confesó estar “sorprendida del grado de acatamiento de los argentinos” respecto del aislamiento social obligatorio para prevenir el contagio masivo de coronavirus.Los trabajadores de la salud estuvieron presentes gracias a un enlace en vivo desde el Hospital Muñiz cerca de las 21, hora en que esa labor sanitaria es aplaudida en agradecimiento a su trabajo. Esta noche la ovación se hizo eco en el estudio de La Corte y se sumaron imágenes de personas aplaudiendo desde los balcones de sus casas.Durante la jornada también se transmitieron mensajes grabados con consejos y reconocimientos, como los de Ricardo Darín, Marcelo Tinelli, Jorge Rial y Adrián Suar.