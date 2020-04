¿Cómo será la misión especial que partirá a China para traer insumos médicos?

En una operación sin precedentes, hoy volamos por primera vez en la historia a China para traer más de 13 toneladas de material sanitario e insumos médicos para hacerle frente al Covid-19. #Coronavirus pic.twitter.com/cPWOcpx9BX — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) April 15, 2020

Esta semana saldrá el primero de una serie de vuelos que realizará Aerolíneas Argentinas con destino a China para traer insumos sanitarios en el marco de un acuerdo que hizo el presidente Alberto Fernández con su par chino, Xi Jinping.Comerán, se higienizarán y dormirán arriba del Airbus 330-200, una nave de pasajeros que fue acondicionada por la empresa para traer 13 toneladas insumos en la bodega y en la cabina.aseguró a PáginaI12 el comandante del vuelo y titular del gremio de pilotos, Pablo Biró.El vuelo saldrá del aeropuerto de Ezeiza entre este miércoles y el viernes, cuando se termine de coordinar con la empresa de handling (servicio que se encarga de la asistencia y apoyo de los aviones cuando están en tierra) del aeropuerto de Shangai, que será el destino final.Participarán de la operación once pilotos, cuatro mecánicos, y una despachante, la única mujer de la tripulación. La particularidad de la misión hizo que hubiera que adaptar varias cosas para el viaje.“Evaluamos varias rutas para hacerlo: vía Europa o África, pero finalmente decidimos elegir una ruta que conecta Argentina y Nueva Zelanda, similar a la que hacía Aerolíneas hace muchos años cuando realizaba vuelos transpolares,explicó el piloto, que además comandó el primer vuelo de repatriación que realizó la aerolínea de bandera.El Airbus tuvo que ser adaptado ya que no es un avión de carga, sino de pasajeros.Uno de los contratiempos que puede llegar a tener la misión es la incautación o retención de los insumos, en el caso de tener que hacer alguna escala de emergencia, por parte de las autoridades del país en el que el avión hiciera la escala.“Este vuelo está previsto y coordinado por Presidencia y Cancillería, de modo que creemos que no habrá problemas. Parte de la elección de la ruta tiene que ver con que tengamos más garantías, pero siempre puede haber alguna eventualidad, o la necesidad de hacer una escala técnica y desviarte de la ruta original”, explicaron fuentes de Aerolíneas.La misión se inscribe dentro del conjunto de operaciones especiales que hizo Aerolíneas desde que comenzó la crisis sanitaria. Según aseguraron fuentes de la empresa estatal, en total llevan “46 vuelos que realizamos para traer a 16 mil argentinos varados en el exterior”.