Insólito: el "arrepentido" Leonardo Fariña da clases sobre prevención de lavado y fraudes en la pandemia

se destaca la conferencia “Las crisis y los fraudes en el COVID-19”, en la que un grupo de abogados puso Leonardo Fariña, el "arrepentido" guionado para declarar contra ex funcionarios del kirchnerismo e investigado por lavado de dinero, a dar una charla virtual sobre prevención de lavado y fraudes económicos, en la que incluso afirmó que es natural buscar "vericuetos" para delinquir a la vez que recomendó “andar siempre por el camino correcto”

“Hay que tener la suficiente fortaleza para caminar siempre por el camino correcto”

Los colmos que rodean a la Justicia, los medios y la política, aquello que algunos llaman "lawfare", se multiplican en el mismo momento en que se avanza en denuncias acerca de la "mesa judicial" con la quepresuntamente presionó jueces y fiscales. En ese sentido,Según publicó Infobae, Fariña dio la clase sobre lavado de activos y prevención de fraudes económicos en plena cuarentena a partir de su experiencia personal, amplia, y aquella que tuvo al lado de Lázaro Báez -más breve-, y de lo que pudo "estudiar" durante el tiempo que estuvo detenido. La conferencia fue organizada por la ONG Contadores Forenses a través de la plataforma Zoom y la primera parte estuvo a cargo del titular del ente y ex perito de la Corte Suprema,Los organizadores intentaron justificar que invitaron a Fariña para este ciclo de charlas porque consideraron que es importante para mejorar la tarea investigativa y la prevención de este tipo de fraudes escuchar y tener en cuenta la manera en que piensa la persona que estuvo, es decirPopritkin reveló además que Fariña recibió años atrás, en el marco de su cercanía con el macrismo, una propuesta para ser contratado por el Estado Nacional para formar parte de una entidad que investiga delitos de lavado de dinero, relación que luego no se llegó a concretar., dijo Fariña, al sostener que no le gusta que le digan "arrepentido" y que prefiere hablar de "colaborador".Curiosamente, se investiga si su "colaboración" no estuvo guionado durante las reuniones con el ex ministro de Justicia Germán Garavano, investigado como integrante de la "mesa judicial" de, y mails que habría recibido con los textos que debía declarar contray otros ex funcionarios.“Siempre pienso que mi anhelo es instaurarme del otro lado del mostrador, estar del lado que puede prevenir controlar o evitar muchos de los actos que por decisión propia me ha tocado pasar", agregó, y recomendó:Fariña también aconsejó a los profesionales que asesoran a empresas y particulares en materia tributaria, y les advirtió que"Yo creo que los profesionales, más allá del conocimiento, del consejo y del trabajo en sí mismo tienen que tener un rol de consejeros de la ética”, recomendó Fariña.