Susana se fue a Uruguay entre "el terror que nos conviertan en Venezuela" y los festejos de "la revolución que sacó a Perón"

Susana Giménez, diva histórica de la televisión y el cine argentino, se fue a Uruguay donde pasará los próximos meses ya que tiene miedo de que en Argentina "nos conviertan en Venezuela". Además festejó el golpe de Estado a Perón, alertó que "el populismo es muy peligroso" y recordó a la Argentina en la cual "el Gobierno no te daba nada y se vivía muy bien"."Era un país maravilloso. Nuestros abuelos venían de España, Irlanda, Francia... Eran trabajadores y a nadie se le ocurría pedir 'a mí me tienen que comprar una casa' .remarcó en diálogo con Luis Novaresio en Animales Sueltos.Ante el silencio de Novaresio, Susana explicó que tuvo la suerte de "vivir una niñez bastante buena,Susana explicó que "no había esa locura por la plata que hay ahora" y se quejó porque "no tenemos una Justicia que funcione" para castigar los actos corruptos. "Es difícil hablar con los políticos. No entienden y no les importa.se lamentó.Consultada sobre si le gusta el gobierno de Alberto Fernández, la diva expresó: "No soy peronista, lo dije mil veces.Y argumentó: "Le dicen lo que quieren hacer ellos, me da la impresión. Ojalá me equivoque y Alberto tenga carácter para hacer lo que se le da la gana a él y no lo que le dicen". Explicó que"A mi me gusta decir la verdad y lo que pienso pero a veces en este país no se puede. La educación es fundamental., siguió Susana.Sobre la extensión de la cuarentena, la diva consideró que "la gente no puede estar encerrada 80 días porque es ridículo" y se mostró preocupada por la situación en las villas:Por último, se refirió a la polémica en torno a su viaje: "Nunca pensé que se iba armar semejante polémica, siempre conmigo es una cosa rara.