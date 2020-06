Bono de $10 mil: cómo se pagará la segunda ronda de la asistencia por la que 4,5 millones no ingresaron a la pobreza

el gobierno nacional informó hoy cómo se pagará la segunda ronda del bono de $10 mil de ANSES y detalló que la primera cuota de esta medida impidió que hasta 4,5 millones de argentinos ingresaran a la pobreza

Como ya explicó una y otra vez el presidentey demuestran los datos económicos y sanitarios de lo que deja el coronavirus, lo que está vulnerando los bolsillos de los más necesitados a lo largo y ancho del mundo es la pandemia y no las medidas de restricciones a la circulación. Por eso, es el Estado el encargado de auxiliar a las personas ante esta situación.En este sentido,Según el análisis que realizó el Ministerio de Economía conocido mediante una conferencia de prensa que encabezó la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, hasta casi 4,5 millones de personas no cayeron en la pobreza por el cobro del bono.Raverta anunció que, en paralelo al cronograma de pago de la Asignación Universal con Hijo .“Estamos anunciando la decisión política de un gobierno de volver a efectuar esta ayuda económica a las familias argentinas”, remarcó la funcionaria. El IFE lo cobrarán las mismas personas que recibieron el primer pago, por lo que no hay que volver a inscribirse.Según explicó Raverta, los pagos se pondrán en marcha el próximo 8 de junio a aquellos receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que recibirán ambos beneficios en forma conjunta. Esa etapa se extenderá hasta el 22 de junio, según el siguiente cronograma:Luego llegará el turno de quienes puedan informar una Clave Bancaria Uniforme (CBU), entre el 23 de junio y el 6 de julio, que cobrarán en su cuenta. Y posteriormente será el turno del cobro de los $10.000 de aquellos beneficiarios no bancarizados.Asimismo, se aclaró que entre el 23 de junio y hasta el 6 de julio se le depositarán los $10.000 a aquellos beneficiarios que cuentan con CBU pero habían optado por otro sistema de cobro al momento de elegir modalidad de pago.“Los que no tienen tengan la posibilidad cobrar a través del banco, además de recibir los $10.000 podrán recibir un CBU, para que no solo estén incluidos ante la emergencia sino que también queden bancarizados y reciban inclusión en todos los sentidos”, señaló Raverta.“Nuestra intención es llegar al 100% de los beneficiarios con los $10.000 y con una cuenta bancaria”, añadió. La funcionaria señaló que la ANSES busca armar “un cronograma inteligente, más ágil, que se extiende en el tiempo porque 9 millones de personas no pueden salir todos juntos a cobrar”.Raverta afirmó que el proceso de pago de esta segunda cuota se extenderá a lo largo de 4 a 5 semanas, en contraposición al primero que se inició a comienzos de abril y aún no finalizó.El cobro del IFE le corresponde a trabajadores informales o de casas particulares y a monotributistas sociales o de las categorías A y B que cumplan con: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tengan ingresos provenientes de una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de planes sociales nacionales, provinciales o municipales, o de salario social complementario.El IFE sí es compatible con el cobro de la AUH, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar, y es asignado a un solo integrante del grupo familiar priorizando a la mujer.