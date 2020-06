García adelantó que en la Provincia el "primer, segundo y tercer cordón no van a tener más apertura"

"Si un intendente dice que va a abrir le den o no autorización es un acto de rebeldía. Él tendrá que ponerle la firma y esperemos que no pase nada. Hay que ser muy prudentes, hay que celebrar que el interior no tenga coronavirus pero tiene que haber responsabilidad de los intendentes", aseguró.

Teresa García, ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, adelantó que el Presidente Alberto Fernández hablará hoy para anunciar la extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que seguirá adelante. Si bien habrá mayores flexibilizaciones en todo el país, donde la economía ya está funcionando, en el Área Metropolitana de Buenos Aires la situación no tendrá modificaciones.adelantó García en una entrevista con el programa Habrá Consecuencias.La ministra explicó que están siguiendo en forma atenta que en el interior de la Provincia haya lugares sin casos pero apeló a la responsabilidad de los intendentes.contó.García expresó que siguen bien de cerca todo lo que sucede con el transporte en la Ciudad de Buenos Aires y aclaró que en el conurbano"Sabemos como circula el virus y tenemos conocimiento de la ocupación de camas en Capital, no se pueden tomar decisiones distintas".No hay disputas ni peleas con Larreta pero si cada provincia pone sus límites. Kicillof se reúne todas las semanas con un comité de expertos y habla con los intendentes", comentó y agregó queEn tal sentido contó como fue que "en Necochea hicieron un evento social y terminamos con más de 400 personas aisladas. Necesitamos responsabilidad de todos". Además "hay que explicar que no se juega con la salud propia sino que se juega con la salud de la población".Dicen infectadura o la cuarentena más larga del mundo con una liviandad que ponen en riesgo la vida de las personas.cerró.