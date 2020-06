Espionaje ilegal PRO: allanan la cárcel de Ezeiza para hallar pruebas de escuchas para la persecución política

Es que hoy efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional allanan distintos espacios del penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, para encontrar pruebas contundentes de escuchas a presos para la persecución política a través de compleja infraestructura oculta, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de seguimientos sobre políticos, periodistas, dirigentes sociales e incluso sobre ex funcionarios que estuvieron detenidos en esa cárcel

La escalada de acciones que van saliendo a la luz en el marco de múltiples causas en que se investiga unno tiene fin, aunque parezca una apreciación repetida.El allanamiento fue impulsado por el juez federal de Lomas de Zamora. La medida fue dispuesta después de que trascendiera que durante la gestión de Macri hubo diversos grupos de ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y efectivos de distintas fuerzas policiales que se habrían dedicado a espiar dentro de la cárcel de Ezeiza, entre otros ámbitos.La sospecha es que el objetivo habría sido espiar y escuchar sin ningún tipo de orden judicial a ex funcionarios y empresaros que estuvieron o están detenidos allí, con el objetivo de encontrar algún elementos para inculpar a dirigentes kirchneristas, especialmente a la ex presidente, o eventualmente incrementar la presión sobre algún detenido para forzarlo a "arrepentirse" y declarar guionado.Según trascendió,La señal C5N habló en la puerta del penal con la abogada de Lázaro Báez,, que estuvo presente allí al momento del allanamiento y sugirió elementos que habrían sido encontrados y revelan el escándalo:Días atrás, el juez Villena había allanado las oficinas de la Dirección de Análisis de Información del SPF, el sector de inteligencia conocido por el nombre de “Área 50”, también en búsqueda de elementos que permitiera determinar si se realizaron maniobras de espionaje ilegal en las cárceles federales.De ese registro en el “Área 50” habrían surgido elementos que precipitaron el allanamiento de hoy. Aunque algunos datos surgieron también de audios difundidos por un programa de televisión en los que agentes de inteligencia hablaban de “alambrar” la cárcel (poner micrófonos), que fueron incorporados en estos días al expediente.El lunes, el canal de noticias C5N informó que personal ajeno al servicio penitenciario había ingresado al pabellón B del módulo 6 del penal de Ezezia a realizar tareas de “limpieza”, lo que fue interpretado en el mundillo judicial como una eventual maniobra para ocultar prueba.En ese penal estuvieron detenidos, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou; el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia y actual Procurador del Tesoro Carlos Zannini; el dirigente Luis D’Elía; y el ex funcionario Carlos Kirchner, primo del ex presidente.También hay procedimientos en los domicilios de cuatro hombres claves del Servicio Penitenciario Federal (SPF): Claudio Suriano, titular de la Dirección de Análisis de Información (el área de inteligencia); Miguel Angel Perrota, jefe de Asuntos Internos; el director principal de Seguridad, subprefecto Juan C. Silveira; Fernando Carra, asesor del jefe del SPF; y Emiliano Blanco, que renunció días atrás cuando esta pesquisa comenzaba crecer.Según Página 12, el material secuestrado y otro tanto obtenido de celulares de agentes de inteligencia que están bajo investigación permitió establecer la relación con el SPF. Suriano, el jefe del Area 50 hoy allanado, renunció la semana pasada después que se supiera de su contacto con al menos uno de los espías implicados en toda esta ingeniería.Además surgieron indicios de que una elaborada operación de inteligencia se había implementado en los pabellones C y D del Módulo 6 del penal de Ezeiza. Los espías lo llaman “alambrado”: había, todo indica, micrófonos en celdas y en la sala donde los presos se reúnen en forma confidencia con sus abogados/as y tienen encuentros privados con sus familiares.El presidente Alberto Fernández anunció hoy la intervención del Sistema Penitenciario Federal, tras este escándalo por las revelaciones de los lazos de integrantes del SPF con la banda de espionaje ilegal que investiga Villena.