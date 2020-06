Pusieron en marcha el programa de continuidad pedagógica en las cárceles

El programa tiene como objeto garantizar la continuidad educativa de las personas privadas de la libertad matriculadas en alguno de los niveles de enseñanza durante la suspensión temporaria de clases presenciales en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

En las unidades penales bonaerenses funcionan 123 servicios educativos de la DGCyE: 66 de nivel primario, en los que cursan 9.045 personas, y 57 de nivel secundario, en los que cursan 9.174 personas. A través de este programa, recibirán cuadernillos de continuidad pedagógica que fueron especialmente planificados y producidos por la cartera educativa siguiendo los diseños curriculares y las estrategias pedagógicas que surgen del área de Educación en contexto de encierro.

La Directora General de Cultura y Educación,, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia,rubricaron hoy el, expresó la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila. “Hablamos de reinserción, pero debemos tener en cuenta que si no hubo derechos básicos no hubo inserción. Por eso, cuando las personas recuperan la libertad, el estado debe estar presente para que puedan planificar y fortalecer sus vidas”, agregó la titular de la cartera educativa.La cartera educativa, a través de sutambién contempló la producción de 25.881 cuadernillos con actividades culturales, artísticas e históricas para las personas que no se encuentren inscriptas en ningún nivel de enseñanza, con el objeto de acercar a la totalidad de la población carcelaria la propuesta de vinculación con el material educativo.