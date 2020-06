Boudou consideró que este es un gran momento para avanzar en una reforma tributaria

“Es algo que se ha impuesto desde los ´80. Los países no pueden administrar su presupuesto porque tiene que ser siempre con superávit para pagar deuda. La austeridad es para el sistema jubilatorio, para la salud y la educación, pero el presupuesto para pagar deuda tiene que estar siempre listo. Tiene que ser el primer ítem, junto a una política monetaria restrictiva”, sostuvo Boudou en declaraciones a Siempre es Hoy.

En diálogo con AM 530, el ex vicepresidenteanalizó el contexto actual al que consideró favorable para una reforma tributaria más progresiva. Algo que consideró como una deuda “de los doce años de kirchnerismo”.Entonces, a su entender,, enfatizó el ex presidente del Senado.