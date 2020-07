Cafiero apuntó contra Juntos por el Cambio al considerar que están haciendo política con la muerte de una persona

En declaración es a FM Metro, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió al comunicado de Cambiemos donde intentan involucrar al Frente de Todos con el asesinato de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner.El jefe de ministros aseguró hoy que "sembrar odio no fortalece ningún juego democrático", y consideró que "es jugar sucio“vincular al Gobierno nacional con la muerte de una persona", además de "grave”.Cafiero cuestionó la reacción de un sector de la oposición ante el crimen de Fabián Gutiérrez ocurrido en El Calafate, Santa Cruz. "Sembrar odio no fortalece ningún juego democrático", dijo Cafiero en diálogo con la radio FM Metro 95.1, y agregó que, además de ser un hecho "grave", es "jugar sucio" acusar al Frente de Todos y al Gobierno nacional con un homicidio.“Están haciendo política con la muerte de una persona", criticó y agregó: "Acusan a nuestro espacio y nosotros, que estamos con la economía, con la deuda, con la pandemia, poniendo nuestra energía, tenemos que salir a contestar esto, pero creo que lo contestamos sin que nos ganen las pasiones”.Ante una consulta, el jefe de Gabinete diferenció esta reacción opositora por el crimen de Gutiérrez con la reacción del kirchnerismo en su momento ante la desaparición de Santiago Maldonado.“Nosotros reclamábamos por la aparición con vida, era un reclamo por la vida, no era hacer política con la muerte”, expresó.En referencia al caso de Fabián Gutiérrez, Cafiero analizó que “el mismo abogado, la misma familia dijeron que no tiene vinculación el caso con Cristina Fernández de Kirchner" y se preguntó: "Si ellos lo descartan, si las partes lo descartan, ¿Por qué la política lo viene a meter desde Buenos Aires”.“Hacen una reinterpretación y eso es lo que angustia y nos genera bronca. Siembran odio y ese es el problema; están jugando sucio”, opinó Cafiero.