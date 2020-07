Quirós une fuerzas con Provincia para alertar sobre las juntadas del Día del Amigo

[AHORA] Conferencia de prensa sobre la situación sanitaria de la Ciudad junto a Gabriel Battistella y Paula Zingoni. https://t.co/cRfwk1eCIs — Fernán Quirós (@FernanQuirosBA) July 15, 2020

En sintonía con el gobierno bonaerense, el ministro de Salud porteño alentó a quedarse en casa el Día del Amigo y evitar las aglomeraciones de gente y reuniones en hogares o espacios públicos. "Aún no liberamos las reuniones sociales. No hay permiso para hacer reuniones entre diferentes familias", recordó.El funcionario de Rodríguez Larreta dijo que "lamentablemente sabemos que algunos lo hacen igual. A todos les pedimos que tengan responsabilidad ciudadana para que no lo hagan. Hagamos un esfuerzo mayor para superar esto lo antes posible. El objetivo es que después del 17 se pueda volver a salir a hacer actividad física y a pasear con niños".En esta línea señaló que "incluso, ir a comprar a negocios barriales o esenciales."Necesitamos construir un compromiso ciudadano que nos permita no desandar lo que se decida esta tarde.. Necesitamos que cada ciudadano cuide y se cuide", concluyó.