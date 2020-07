Paso a paso: cómo es el ATP 4 y quiénes podrán inscribirse en esta nueva etapa del programa

el presidente Alberto Fernández anunció la ampliación del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) para su cuarta edición, que se ocupará de compensar los salarios de julio, pero también le agregó préstamos blandos para las compañías que lograron activar mínimamente su facturación pero se mantiene por debajo de la inflación

Con la mira puesta en reducir al mínimo posible los daños y las consecuencias de la pandemia del coronavirus en las empresas argentinas,Las claves para comprenderpueden resumirse en dos grupos de empresas que podrían recibir la asistencia del Estado:- En estos casos, el Gobierno activará el pago de parte de los sueldos del sector privado, como venía haciendo, pero nuevamente sin importar la zona (aislamiento o distanciamiento social) en la que estén radicadas las firmas.- El subsidio será hasta el equivalente a 1.5 Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).-Los sectores más afectados o considerados "críticos" por las consecuencias de la cuarentena para restringir los contagios de una pandemia que no afloja -como el turismo, entretenimiento, la cultura y la salud- percibirán el ATP hasta diciembre por hasta 2 SMVM.- Monotributistas y autónomos de la cultura tendrán créditos a tasa 0%, con un año de gracia.- Habrá un crédito garantizado y subsidiado por el Gobierno, con 3 meses de gracia a devolver en 12 cuotas fijas y que deberá ser destinado obligatoria y exclusivamente al pago de los salarios.- Para calcular el monto del préstamo se estudiará la masa salarial a razón de 1,2 Salarios Mínimo Vital y Movil (SMVM) por cada trabajador/a registrado/a de la firma que figure en la plantilla de salarios correspondiente a mayo de 2020.- Las empresas que hayan facturado entre 0% y 10% más que en junio de año pasado, tendrán disponibles los créditos a tasa cero.- Para las compañías con facturación con incremento de entre 11% y 20%, la tasa será del 7,5%.- En empresas donde la facturación haya experimentado un aumento del 21% al 30%, la tasa de interés será del 15%.- Las firmas que cumplan con esos parámetros de facturación estarán habilitadas para solicitar el crédito blando, que podrá ser tomado en forma total o parcial y los fondos se depositarán en el banco elegido por la empresa o comercio.En cuanto a las restricciones para recibir el beneficio, tanto las empresas que accedan a estos préstamos o las que reciban salario complementario no podrán distribuir utilidades, no podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente, no podrán operar en el CCL y no podrán realizar erogaciones u operaciones con sujetos relacionados directa o indirectamente en domicilios no cooperantes o de bajo o nula tributación.