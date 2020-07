Advierten que se amplía la grieta si JxC rechaza la reforma judicial

“Es una deuda de la democracia resolver la cuestión de los tribunales de Comodoro Py y la relación de los jueces de Comodoro Py con los servicios de inteligencia”,

El abogado, miembro de la comisión de notables que asesorará al Presidente Alberto Fernández sobre reformas en el sistema judicial, aseguró hoy que la postura de la oposición de no querer debatir el tema “profundiza la grieta”.indicó en diálogo con La Red al referirse a la reforma judicial que esta tarde se anunciará desde la Casa Rosada., agregó respecto a la posición de Juntos por el Cambio (JxC) respecto a la reforma.Remarcó la necesidad de “distinguir entre la reforma judicial que el Presidente elevará ahora al Congreso, en la que la comisión no tuvo injerencia, y la labor que hará en adelante la comisión”.También se refirió a los cuestionamientos a, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y uno de los miembros que formará parte de esta comisión de notables que asesorará al Ejecutivo en materia judicial.“Beraldi es uno de once y también fue designada, que podemos decir que ha tenido cierta afinidad con Juntos por el Cambio”, indicó Gil Domínguez.