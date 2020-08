La insólita advertencia sobre la reforma judicial firmado por Mauricio Macri

Con la firma de Mauricio Macri a la cabeza, Juntos por el Cambio publicó un documento donde rechaza la “reforma judicial”. Consideran que la iniciativa del “gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $ 4000 millones anuales”.

En definitiva, para JxC “se trata de una reedición agravada de las reformas de la década de los noventa, cuándo se amplió la Corte Suprema de cinco a nueve miembros para crear la “mayoría automática”; apareció el per saltum para facilitar privatizaciones irregulares; se duplicaron los cargos del fuero en lo criminal federal de la Capital para designar jueces propios, y se integró la Cámara de Casación con magistrados sin la capacitación y la decencia que demanda el cargo”.

“Juntos por el Cambio se opone a la propuesta del Poder Ejecutivo y propone la agenda de la gente, de los miles que están perdiendo su trabajo, de los ciudadanos que sufren la inseguridad y que tienen Jueces que solo se les ocurre liberar delincuentes”, remarcaron.

“En un contexto en el cual la economía se derrumba en una escala sin precedentes, crecen el desempleo, la desigualdad y la pobreza, los esfuerzos de los tres poderes del Estado y de las fuerzas políticas deben estar puestos en trabajar en una mejora sustancial del Estado, para hacerlo más productivo y en la eliminación de los privilegios”, remarca el texto firmado porConsideran que “semejante desconexión respecto de lo que deberían ser las prioridades del gobierno en el actual escenario, no tiene otra explicación que la puesta en marcha de un plan de impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo”.A su entender, “el proyecto enviado al Senado es contradictorio con la reforma de fondo del sistema de enjuiciamiento penal, concebida por el nuevo Código Procesal Penal Federal”. “El sistema acusatorio demanda más fiscales y no más jueces”, consideraron al tiempo que sostuvieron que “la cantidad de órganos proyectada es arbitraria y no responde a ningún estudio serio respecto de la carga de trabajo”.En este sentido, sostienen que”no se superan los problemas originados por el desempeño degradado de algunos magistrados creando más cargos, sino haciendo responder a los malos jueces por sus actos”.“Por otra parte,