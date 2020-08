Necesitamos un nuevo programa que nos de recursos para pagar las acreencias del propio Fondo

🗣 #YoMeQuedoEnCasa | “La negociación con el FMI va a ser dura, pero no vamos a ir a pedirle más plata”



Sergio Chodos, representante argentino en el FMI, habló de los puntos salientes de próxima negociación con el Fondo.

El director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, dijo hoy que la discusión por la deuda de cerca de USD 44.000 millones la Argentina mantiene con el organismo va a ser muy distinta a la negociación con bonistas privados, porque es sólo entre dos partes. “La reacción del Fondo al acuerdo con los bonistas fue de alivio”, dijo.Según Chodos, el organismo conducido por Kristalina Georgieva recibió con beneplácito el cierre de la negociación con los acreedores privados.dijo."No estoy de acuerdo en que haya sido una discusión larga, si que ha sido desgastante.haberlo hecho por Zoom, por Webex, no estoy de acuerdo en que ha sido larga en términos comparativos”, comentó.En diálogo con Radio La Red, Chodos destacó que “Pero evidentemente ningún acuerdo es perfecto porque sino sería imperfecto para la otra parte".agregó.También rechazó que se deje una herencia pesada a las administraciones futuras. “Es imposible saber si a partir del 2027 la Argentina no va a tener acceso al financiamiento, yo creo que eso va a ser una temeridad”, dijo.En cuanto al esperado inicio de las conversaciones con el Fondo, dijo que el objetivo es poder manejar los vencimientos que se le adeudan al organismo.dijo.“Al final del día Argentina va a tener una deuda sustentable si tiene una capacidad de generar recursos y divisas que permitan afrontar los compromisos externos y no entremos ni en una dinámica de endeudamiento externo, que siempre nos hace tanto daño, ni en una de no poder absorber y capitalizar las divisas que generamos (...)comentó.“No es lo mismo negociar con los bonistas que con el Fondo. Son distintas negociaciones porque los objetivos, los perfiles y la manera de negociar son distintas. Va a haber menos exposición mediática, porque sólo hay dos partes (...) Con el Fondo es una negociación directa de parte a parte, donde los intereses son también fuertes y donde los objetivos son otros”, dijo.Por último, se refirió a que el inicio de las negociaciones se dará en breve. “En el corto plazo tendremos la indicación de pedir oficialmente el programa, cuando haya una definición política ocurrirá”, concluyó.