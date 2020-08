Tras el pedido de pericia a Google, el abogado de Cristina sostuvo que buscan una "jurisprudencia mundial que amplíe derechos"

la finalidad de la demanda contra el buscador es lograr "una jurisprudencia mundial que amplíe derechos y proteja la intimidad de todos y todas".

"Google es una empresa que tiene un patrimonio en bolsa informado de 968 billones de dólares, y es el buscador más importante del planeta, pero la responsabilidad de buscar ampliar derechos y proteger intimidad de los ciudadanos es mayor".

El abogado de la vicepresidentaen la causa contra Google,, remarcó este viernes queLas declaraciones del letrado se dieron en diálogo con radio El Destape. Ahí Goldín aseveró que "no puede ser que cuando aparecen mentiras y difamaciones el daño no tenga límites y los ciudadanos queden desprotegidos ante estas situaciones".Goldin remarcó queFinalmente, consideró que "no puede ser que estas empresas tengan impunidad frente a la violación de los derechos personalísimos de las personas. Por más poderosos que sean, que respeten la ley, que haya claridad con ciudadanos y que el uso sea responsable".