"Tenemos una gran expectativa de una rápida recuperación del empleo"

En declaraciones a CNN Radio, Santiago Cafiero sostuvo que existePor otro lado, el jefe de Gabinete dijo que "todavía no hay ninguna decisión tomada" respecto a posibles aumentos de tarifas en los servicios públicos, aclaró que esos incrementos "están congelados" y recordó que "los aumentos previstos para este año quedaron postergados".“Hay una mesa de negociación para establecer si es necesario corregir y fijar nuevos valores, por lo que se está analizando producto por producto”, dijo el funcionario sobre un eventual aumento de los precios máximos que se fijaron el pasado 6 de marzo.“La inflación viene bajando, aunque sigue siendo alta”, agregó el funcionario nacional quien también se refirió a la situación de la moneda estadounidense al asegurar que “Al respecto, continuó: “Es parte de la tarea que hemos emprendido para generar distintas herramientas e instrumentos de ahorros en pesos para que el dólar empiece a perder relevancia”.“Argentina no está exenta de eso”, dijo en referencia a la pérdida de empleos privados por la pandemia, pero remarcó que “desde el Gobierno nacional se diseñó una política asistencial como es la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), para que los trabajadores mantengan el puesto de trabajo y el nivel de ingreso”.En ese sentido, manifestó que “históricamente, Argentina tiene un muy mal seguro de desempleo y por eso diseñamos los ATP que funcionan como un seguro de desempleo, pero con el mantenimiento del puesto laboral". “Así contuvimos el nivel de ingresos de los trabajadores y los empresarios no tuvieron que despedir”, remarcó.