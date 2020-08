Carla Vizzotti volvió a advertir sobre los peligros de tomar dióxido de cloro

"Recordar la importancia de no automedicarse con ninguna medicación, ni siquiera con medicamentos que no están autorizados", señaló la funcionaria nacional.

La secretaria de Acceso a la Salud,, volvió a recordar este domingo que el dióxido de cloro no sirve para prevenir el coronavirus y puede provocar graves riesgos para la salud, luego de que un hombre y un niño de cinco años fallecieron en las últimas 48 horas bajo la sospecha de haber ingerido ese compuesto.Recordó que tanto el Ministerio de Salud como la Anmat vienen alertando sobre los peligros del dióxido de cloro. "No cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna para su comercialización y uso", dice el comunicado difundido ayer.El tema del dióxido de cloro tomó trascendencia en la última semana luego de que la conductora Viviana Canosa lo bebiera durante su programa. "Oxigena la sangre, viene divino, yo no recomiendo, les muestro lo que hago", dijo entonces.