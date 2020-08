El insólito argumento de la UCR para justificar la incoherencia de los reclamos del 17/A

consideró que es necesario que "el Gobierno tome nota" de los reclamos formulados por quienes participaron de las manifestaciones el lunes último y retire el proyecto de reforma judicial del Congreso.

"La marcha no es patrimonio de nadie, ni de un partido, es la expresión de la sociedad para que el Gobierno tome nota. No hay margen ni para impunidad ni cercenamiento de libertades", afirmó Naidenoff.

Para el presidente del bloque Juntos por el Cambio en la Cámara Alta,, la convocatoria del #17A "no es patrimonio de nadie". En este sentido,El senador radical por Formosa fue uno de los jefes parlamentarios de la oposición que ayer firmó la carta pública en la que Juntos por el Cambio le pide al presidente Alberto Fernández que de marcha atrás con la iniciativa.En declaraciones a Télam, el senador radical dijo que la marcha del #17Ay agregó: "No fue solo en las grandes urbes, fue un reclamo muy potente, diciéndole 'no' a la reforma judicial, porque el orden de prioridades pasa por otro lado".También hizo referencia a la carta y el pedido de dar marcha atrás con la reforma judicial, el senador radical consideró que "el Gobierno debería reflexionar, porque impulsa una reforma muy alejada del sentido de la vida y la situación acuciante de la inmensa mayoría de la gente".