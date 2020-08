Imputaron a Canosa por tomar dióxido de cloro en TV y ella le iniciará acciones legales al denunciante

Después de que el diputado neuquino Mariano Mansilla denunciara a Viviana Canosa por su irresponsabilidad al tomar dióxido de cloro en vivo en televisión, describir a la sustancia según propiedades que la comunidad científica niega y recomendar su ingesta, el abogado de la periodista reconoció que ésta fue imputada por el supuesto delito de "curandería" y "ejercicio ilegal de la medicina" pero amenazó a quienes cuestionaron la actitud de la mediática y anunció que le iniciarán acciones legales al denunciante

Después de las acciones de Canosa en televisión, murieron en la Argentina dos personas luego de beber CDS, el químico "recomendado". El segundo caso ocurrió en Neuquén, provincia a la que representa Mansilla, y fue un niño de cinco años, que ingirió la sustancia, según se investiga, por parte de sus padres.En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli, el abogado de Canosa manifestó que la escena vista al aire de Canal 9 se "magnificó" y "tergiversó".Además, Juan Manuel Dragani aseguró que más allá de que la conducta de la periodista pudo ser cuestionable, la misma no constituye el delito por la que se la imputa. Invocando al artículo 208, el abogado expuso los motivos por los cuales asegura que su cliente no debería sufrir mayores problemas.Cabe recordar que el dióxido de cloro está contraindicado en la Argentina, no hay ninguna prueba que indique que sirve para combatir el coronavirus o alguna otra enfermedad, tampoco hay pruebas de que "oxigene la sangre" y los científicos, por el contrario, señalan que es tóxico., enfatizó Dragani, intentando defender a Canosa del bochornoso acto llevado adelante en su programa Nada Personal.El abogado sostiene que "la denuncia podría haber sido ingresada por cualquier ciudadano" y opinó que "lo de este diputado es poco entendible". A su vez, le restó importancia a la imputación de Canosa: "Entiendo que las conductas están cargadas de subjetividad pero ella cuando comete el acto aclaró 'no lo recomiendo', entonces la conducta que desarrolló Viviana en el programa no se condice con la conducta que plantea este artículo".No conforme, Dragani arremetió contra Mansilla, el diputado neuquino que denunció a Canosa: "El diputado omitió mirar el tape y fueron un poco más allá muchos periodistas diciendo que hacía apología del delito o incluso que tenía responsabilidad con el fallecimiento de personas que bebieron dióxido de cloro. Una locura"."Vamos a ir por todas las personas que tergiversaron sus dichos e iniciaremos acciones por daños y perjuicios", agregó Dragani, dejando en claro que buscará torcer el rumbo de esta situación para dejar a Viviana Canosa en el papel de perjudicada.