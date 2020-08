El comentario machista de Lanata que le valió que lo frenen hasta en el principal canal del Grupo Clarín

las conductoras intentaron saber qué es lo que más le gusta de las mujeres al periodista, pero se encontraron con una respuesta a la que tuvieron que condenar por "machista", en la mismísima pantalla del canal de aire insigna del Grupo Clarín

"¿Vos decís aparte del culo"

Sí Lanata, es así. Fueron pasando los años, descubrimos el fuego, empezamos a cocinar la comida, abandonamos el feudalismo, inventamos la imprenta, el motor de combustión interna, después las vacunas, no usamos más la guillotina y no hacemos más esos chistes. Evolución se llama. pic.twitter.com/E0yGk8sHoG — Periodista de Perón (@PeriodistaPeron) August 25, 2020

"A ver, sí al feminismo, y no a la trinchera del ovario"

El Trece dio inicio a un nuevo magazine llamado, que tiene a cinco conductoras rotativas, y sumó como invitado para su segunda emisión con la idea de dar volumen de rating político al periodista ultraopositor aSin embargo, en medio de un ping pong de preguntas,Jimena Grandinetti le preguntó, y tras pensarlo unos segundos Lanata le contestó:. La periodista titubeó, luego demostró su incomodidad, y finalmente le respondió con un tímido: "Sí"., le espetó la conductora a Lanata. Grandinetti coincidió y reconoció: "Tal cual, te lo iba a decir, pero mejor que te lo diga Teté".Lanata trató de desdramatizar lo ocurrido, con un tono menos violento que el que usa en su programa de radio, también del Grupo Clarín, pero insistió y hasta chicaneó al movimiento feminista., dijo el ex periodista de Página 12. Claudia Fontán trató calmar las aguas e intentó decirle que, aunque sea una broma, implica una postura y al menos debería no expresarla ante la opinión pública: "Sí, están todos como 'contenidos' esos chistes a estas alturas".Lanata la interrumpió y dio un paso más., disparó. Atónitas por el término "trinchera del ovario", las conductoras cerraron el tema, y el periodista rectificó su respuesta: "Entonces, ¿qué es lo que me gusta más de una mujer? La capacidad de soñar".