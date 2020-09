Raverta adelantó que trabajan en como instrumentar el IFE 4 y marcó un punto clave dónde "tenemos que pensar una política pública"

La titular de Anses, Fernanda Raverta, adelantó quiénes podrían cobrar la Renta Básica Universal, que, según reconoció, "está en discusión", por lo que está la puerta abierta a su implementación. ¿Qué tienen que ver la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y las jubilaciones a la hora de tomar esa decisión?Durante su participación en el programa de C5N Sobredosis de TV, Raverta fue consultada sobre si llegará la Renta Universal o un ingreso universal básico. Sobre esto, evitó dar definiciones y contestó: "Está en discusión".La funcionaria subrayó quePero en medio de esas edades queda la población "económicamente activa" y muchas personas a "les va a costar más incorporarse al mercado formal de trabajo", por lo que allí es donde pasa la discusión sobre implementar una "política pública" como un ingreso universal u otra parecida.explicó.Teniendo en cuenta esto, hay un rango de edades en que la directora de Anses hizo foco: las personas de 18 a 24 años, que ya no reciben la AUH pero están muy lejos de la jubilación.dijo Raverta.Destacó que la AUH "garantizó equiparar a aquellos chicos y chicas de padres asalariados con chicos y chicas de padres sin trabajo, porque ese carácter alimentario que tiene esa prestación es para todos y todas". "Vale decir que quienes tienen salario tienen su Asignación Familiar y quienes no tienen salario, también", recordó.Sin embargo, remarcó que "en el medio hay una enorme población, la económicamente activa", para la cual resaltó que durante la pandemia " Anses pudo instrumentar una política para los trabajadores asalariados con el ATP", por el cualSobre el beneficio que significó el bono de emergencia para las personas que lo reciben, comentó que a Anses le llegan muchas historias de gente que "han salido adelante en este contexto gracias a la asistencia del Estado" con los 10000 pesos de Anses.De todas formas, no habló sobre el cuarto IFE, que esta vez no se cobrará junto con la AUH y la AUE de septiembre. Mientras estudian y evalúan todas las caracteristicas del nuevo bono, el cuarto IFE sería de $10.000, igual a los IFE 1, 2 y 3.