El video de la violenta agresión a un periodista de C5N en Palermo ante la inacción de la policía porteña

El periodista Robertito Funes Ugarte realizaba un móvil en vivo en los Bosques de Palermo para C5N para cubrir los festejos por el Día de la Primavera cuando un hombre irracional y con una especie de bufanda mal puesta como tapabocas lo interpeló y agredió violentamente con insultos de todod tipo y amenazas

#AHORA: Un hombre agrede al equipo de @C5N y a @robertofunesu en los Bosques de Palermo pic.twitter.com/kZIXNzYPEj — C5N (@C5N) September 21, 2020

Acá Diego Bussolini quien agredió a Robertito mientras estaba cubriendo el día de la primavera. Esto fue en la marcha del #26a pic.twitter.com/nVeadzRR5i — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) September 21, 2020

Un cerebro depredado atacó a Robertito Funes Ugarte @robertofunesu en Palermo simplemente por trabajar en C5N. No le digan a nadie que se llama Diego Bussolini y era panelista de Casella. "El tano justiciero" se hace llamar el pelotudazo. pic.twitter.com/BfVz7Ci7Cr — Fabian Ferrante (@FabianFerrante) September 21, 2020

A pesar de que la policía de la Ciudad se acercó relativamente rápido, llamó la atención la inacción para intervenir que se puede ver en las imágenes y que no se condice con la actitud que esa fuerza tiene ante eventos como la manifestación de enfermeros de hoy, por ejemplo., lanzó, entre insultos homofóbicos, al hombre y al equipo que estaba haciendo un registro vinculado con el Día de la Primavera.A pesar de que Funes Ugarte se alejaba e intentaba calmar al hombre, la intolerancia de éste se incrementó y subió otro nivel cuando lo amenazó gritando:Y agregó: "Ustedes son todas cucarachas, por culpa de ustedes estamos como estamos ¡Metetelo en el ort... el micrófono, forro, pu...!"."Te vamos a perseguir, los vamos a echar, cucarachas", siguió exclamando este señor que dijo ser abogado mientras personal policial lo quitó de la escena.El agresor fue apartado por personal de la Ciudad y de la Policía que se acercó al lugar. Mientras tanto, Robertito Funes Ugarte continuó con la nota y ofreciendo al violento que brinde su opinión si así lo deseaba.Como se ve en el video, el agresor nunca intenta un diálogo sino que solo ataca e insulta al periodista, además incumpliendo con los resguardos para evitar contagios por coronavirus. Finalmente, fue retirado del lugar.Minutos más tarde, el violento fue entrevistado por Lautaro Maislin, quien se encontraba en las inmediaciones. El hombre aseguró que votó a Alberto Fernández, pero el movilero le recordó que en otra entrevista con C5N había dicho que votó a Macri.En una explicación inentendible, el hombre mezcló un sinfín de temas como la vida de su padre, los créditos PROCREAR, la reestructuración de los fondos de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, entre otros."Agresión es lo que yo estoy diciendo porque las verdades duelen. Para ustedes las agresiones son cuando no les convienen los relatos No tengo ningún problema con C5N que para mí es K5N", afirmó para justificar sus ataques.Y enfatizó: "Robertito, el sábado, en el programa ese que hace que ya lo hacía otro y otro, está meta hablar mal de la Ciudad de Buenos Aires y Larreta y después viene a hacer notas acá. Vayan a La Matanza y a Lomas de Zamora a hacer notas".Maislin contó que el agresor se llama, a quien ya entrevistó una vez en el marco de una marcha anticuarentena. El hombre en la nota dice que le gusta la gestión del ultraderechista Jaír Bolsonaro. Según otros usuarios de twitter, Bussolini fue panelista de Beto Casella.