La Justicia porteña declaró la legalidad a Uber

“La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires abre un nuevo capítulo que será positivo para todos: quienes quieren moverse mejor por la ciudad y también para los que buscan en la tecnología una oportunidad económica”, señaló Felipe Fernández Aramburu, Head Regional de Uber para Cono Sur.

De acuerdo al sitio Nueva Ciudad, elfalló a favor de la empresa Uber y confirmó que no cometió, ni comete, ninguna contravención, ya que su actividad no se encuentra regulada en la Ciudad y es absolutamente legal. Además, indicaron que las acusaciones públicas contra Uber se basaban en el supuesto “uso indebido del espacio público con fines lucrativos sin autorización”, una contravención que no aplica en absoluto a la actividad de Uber tal como acaba de confirmar el TSJ.Según consignó el Cronista, con esta resolución,Y agregó: “Queremos seguir mejorando la ciudad, con vocación de diálogo junto a los más de 2 millones de usuarios y más de 75.000 socios conductores”.En consecuencia, la sentencia absolutoria favorable a Uber cierra la disputa judicial, por lo que ya no subsiste ninguna medida cautelar dictada en el marco de ese proceso. Esto ratifica una vez más que los pedidos de bloqueo de uso de tarjetas de crédito como medio de pago del servicio, el bloqueo de la aplicación y el bloqueo del sitio web de la compañía no tienen ningún efecto.