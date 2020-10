Caso Facundo: la autopsia arroja que murió por ahogamiento donde lo encontraron, pero no determina si fue asesinado

la jueza federal a cargo de investigar qué ocurrió con el joven, María Gabriela Marrón, recibió finalmente los esperados resultados finales de la autopsia, practicada por el Equipo Argentino de Antropología Forense: el joven murió por asfixia por sumersión

los restos óseos estudiados no presentaban lesiones vitales, de origen traumático, ni otras antemortem (previas a la muerte). Sí está confirma que se trató de una muerte violenta en cuanto a que fue natural. No obstante, el avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, es decir concretamente cómo se produjo el ahogamiento, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta (suicida, homicida o accidental)

Después de 45 días del hallazgo del cuerpo deen una zona pantanosa de cangrejales de Villarino a la vera de la Ruta 3,Se trató de una, producto de una sumersión (significa ahogamiento) y, se asegura en el informe que recibió la Justicia federal de Bahía Blanca.Según el trabajo, además, tampoco tenía heridas de armas de fuego ni evidencia de golpes. Además, de la lectura del estudio forense. Es decir, lo que sostiene la autopsia es que Facundo falleció por ahogamiento en ese lugar, debido a que el cuerpo no fue plantado allí.Tampoco aparecen cambios de coloración en los huesos, dice el texto. En cuanto a las lesiones que trascendió que tenía el cuerpo, como la falta de ambos brazos y pérdida de algunas piezas dentales, son postmortem (posteriores a la muerte), producto de depredadores y exposición medioambiental, sostiene el informe.En cuanto a cómo se sabe que murió en el lugar en que fue hallado, los resultados del estudio biológico llevado a cabo en médula ósea determinaron la presencia de un número significativamente alto de restos de diatomeas (algas microscópicas), coincidentes con las de las muestras ambientales de agua y sedimentos tomadas en el lugar del hallazgo.Por último,En el encuentro, que comenzó a las 9 de la mañana en uno de los edificios que componen el predio de la ex ESMA, participaron su secretaria,, así como los fiscales a cargo del caso,, explica el comunicado firmado por la jueza Marrón y por casi 20 peritos, entre ellos Virginia Creimer, forense de la querella que actuó en el proceso. Sin embargo, aunque no figura en el documento oficial, fuentes del caso aseguran a Infobae que Creimer habría firmado en disidencia.Creimer, la perito de la familia Castro, dijo que “el informe pericial no explicó qué hicieron con él”. Sostuvo que lo mataron y por ese motivo firmó en disidencia."A Facundo lo mataron, por eso firmé en disidencia. Fue una muerte violenta por asfixia por sumersión, por la presencia de las diatomeas en los espacios analizados, la data de muerte serían 28 días según los tafónomos, pero el entomólogo dijo 40 días y estoy más cerca de él", dijo a Página12 la perito de la familia Virginia Creimer.Por este motivo, a las 18 Cristina Castro, sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, junto a Margarita Jarque de la Comisión Provincial por la Memoria como querella institucional, darán una conferencia de prensa organizada por Amnesty Argentina.