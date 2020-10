La respuesta de Cafiero al ex presidente de Cambiemos: "La lectura de Macri es ridícula"

El jefe de Gabinete,sostuvo hoy que de la manifestación de protesta de ayer participaron quienes están "identificados con un partido político que no acepta que perdió las elecciones hace un año", dijo que "no se va a cambiar" la agenda del Gobierno nacional, y planteó que el expresidente Mauricio Macri tiene una "lectura ridícula" de su derrota electoral.dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio Continental.dijo Cafiero y agregó que la manifestación de ayer estuvo "claramente muy fogoneada por la oposición, y los principales dirigentes de Juntos por el Cambio".En ese marco, remarcó quecualquier tipo de manifestación y por eso plantea "una movilización virtual" a través de una plataforma."No propiciamos ningún tipo de marcha; esa es la diferencia", indicó el jefe de Gabinete en la entrevista que concedió esta mañana.Por otro lado, Santiago Cafiero fue consultado respecto de las declaraciones de la oposición que apuntan a sugerir que la agenda del gobierno es manejada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."La agenda a la que nos comprometimos con los argentinos es abandonar el modelo de especulación financiera que puso el macrismo y detonó Argentina. La estamos llevando adelante, y no va a cambiar por más que haya habido una manifestación o un banderazo", indicó.En ese marco, aseveró: "Ellos están enojados de que el peronismo haya encontrado la posibilidad de juntarse para ganar las elecciones y eso no perdonan, entonces exigen poco menos que el peronismo se pelee con Cristina Kirchner: eso no va a pasar porque los argentinos votaron esta fórmula para que cambie la realidad de nuestro país".Sobre las declaraciones de ayer de Mauricio Macri, Cafiero consideró que el expresidente "no acepta que el Frente de Todos se haya unido en la diversidad para derrotarlo, y tiene una negación de la realidad respecto de lo que sucedió en la elección".insistió.