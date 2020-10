19.10.2020 / OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Carolina Stanley y dos ex ministros de Salud de Macri fueron denunciados por haber dejado vencer 600 mil dosis de vacunas

Los ex titulares de las carteras sanitarias del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, además de la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, figuran entre los ex funcionarios denunciados por el hallazgo de 600 mil dosis de vacunas vencidas en la Aduana Nacional. La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casenello.