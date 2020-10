Histórico movimiento de la Iglesia: Francisco dio respaldo a la unión civil entre personas del mismo sexo

En lo que es, posiblemente, uno de los pocos pero contundentes cambios paradigmáticos de la Iglesia Católica en toda su historia, el papa Francisco ofició de voz de respaldo del Vaticano para las uniones civiles entre personas del mismo sexo, con lo que el pontífice argentino alentó la aprobación de leyes que promuevan esos vínculos para parejas homosexuales

La declaración del pontífice, que aparece en el documentalque se presentó en el Festival de Cine de Roma, implica un cambio en la postura del Vaticano y sus antecesores respecto al tema.En el film, estrenado este miércoles en Roma, el Papa argentino reflexiona sobre la pastoral y allí manifiesta su visto bueno para que parejas del mismo sexo formen una familia., explica., argumentó Francisco en el documental, en términos que probablemente generarán polémico entre los sectores más conservadores de la Iglesia.La película es dirigida por el rusoy presenta la aproximación del Papa a diversos problemas sociales, así como el ministerio pastoral hacia quienes viven, en palabras del pontífice, “en las periferias existenciales”.Afineevsky contó que tardó cinco años en crear esta cinta y que se reunió con el Papa cinco veces, con dos entrevistas a cámara. En cuanto al documental en sí, expresó: “Yo no lo veo como un documental sobre el papa, es un documental sobre todos nosotros, toda la Humanidad que crea desastres, agrede al medio ambiente, monta todas estas guerras que hacen huir a migrantes, crea el abuso sexual, que no solo lo hay en la Iglesia, también en Hollywood”.En 2003, bajo el liderazgo del entonces Cardenal Joseph Ratzinger y con la dirección del Papa Juan Pablo II, la Congregación para la Doctrina de la Fe enseñó que “el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales.En 2010, cuando era Arzobispo de Buenos Aires (Argentina), el Papa Francisco se opuso a los esfuerzos de legalizar el mal llamado “matrimonio” homosexual. Sin embargo, su actual impulso es una ruptura histórica para el Vaticano.