Las desigualdades de contenidos e infraestructura que arrojó el Operativo Aprender en el último año de Macri

El 61,7% de los alumnos del nivel medio mejoraron su nivel de aprendizaje en Lengua, lo que confirma una tendencia en crecimiento en los últimos años, pero sólo el 28,6% alcanzó niveles de aprobación en Matemática, de acuerdo con los resultados de la prueba, que evidenciaron además profundas desigualdades entre el alumnado.Estas inequidades se notan no sólo en los niveles de aprendizaje sino también en la terminalidad del secundario, según un informe presentado este miércoles por el Ministerio de Educación, que describe la situación social y familiar, los recursos y condiciones de las escuelas, el acceso de los estudiantes a la educación, sus trayectorias y los porcentajes de graduación,Las pruebas Aprender evaluaron además al área de Ciencias Naturales, en donde un 66,5% alcanzó niveles satisfactorios y un 8,3 avanzado y, por primera vez, Educación Ciudadana, donde un 44,8 tuvo un nivel satisfactorio y un 19,1% avanzado.En Matemática, sin embargo, el 42,8% tuvo un nivel por debajo del básico, el 28,6 básico, el 26 satisfactorio y sólo el 2,6 avanzado.Otro dato que evidencia la desigualdad es la infraestructura de las escuelas, en particular en el acceso a servicios básicos, donde las escuelas privadas y urbanas se encuentran en mejores condiciones respecto de las estatales y rurales.Acerca de la disponibilidad de recursos tecnológicos los menos utilizados son el carro digital y las tablet (el 90% de estudiantes nunca los utilizan); mientras que las computadoras y las notebook/netbook tienen una presencia algo mayor, aunque alrededor de la mitad no las emplea para trabajar en clase.La tendencia es distinta con el celular: más del 90% lo utiliza en clases y el 45% dijo que los docentes no permiten su uso en el aula.Por fuera de los aprendizajes, hay otros indicadores preocupantes que muestra el informe presentado: en la secundaria, las trayectorias escolares entran en tensión con la realidad socioeconómica.