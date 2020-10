Kicillof habló sobre la campaña electoral adelantada de Mauricio Macri

En diálogo con Télam, el gobernador de la provincia de Buenos Aires,manifestó sus inquietudes sobre las reapariciones del ex presidente de CambiemosDijo que no le sorprenden sus insólitas palabras “porque gobernó así de mal”. Los suyos “son discursos memorizados, incoherentes y mentirosos”.remarcó el mandatario del Frente de Todos.Para Kicillof, las palabras de Macri son de, recalcó.“Dijo que había bajado la pobreza, cuando la subió; que había devuelto la economía en el mismo escalón en el que estaba, y la dejó en el quinto subsuelo; tuvo tres años de caída económica y la inflación más alta de los últimos 20 años; fue el proceso de endeudamiento más grande y rápido de la historia Argentina”, señaló.También consideró al macrismo como “un experimento espantoso y para olvidar. No dejó desastre por hacer y no sé quién puede tomar en serio que venga ahora a dar consejos, a explicar cómo hay que manejar la economía o qué hacer con la pandemia”. “Uno pensaba: "Se tomó un tiempo, cayó en la cuenta y viene a ayudar". No, reapareció para hacer daño”, concluyó.