Chile renace, a la luz de su lucha

El modelo neoliberal apuntó en el país trasandino, directamente a la modificación de las instituciones de manera de poder desarrollar su programa económico sin más. Un ejemplo de esto es la reforma constitucional que se realizó y que hasta hoy ha regido los destinos chilenos. Se produjo un quiebre y cambio de modelo de estado que modificó la estructura chilena. Ortodoxia neoliberal que ni con los gobiernos de la concertación se pudo modificar de raíz.

Un año de luchas constantes, que tuvieron que cambiar de forma ante la irrupción del Coronavirus. De la masividad a la conquista de los territorios, nunca se abandonó la iniciativa y la ofensiva. La crisis sanitaria en Chile se sumó a la crisis política, social y económica, abierta en el país, lo que llevó a los barrios a realizar diversas “ollas comunes” y “comedores populares” para asistir a personas en su alimentación. Surgen “Brigadas de sanitización” como una respuesta del pueblo en el marco de la Rebelión Popular en Chile.

En la década de 1970, luego del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende; Chile se convirtió en el estandarte neoliberal de la región y el mundo. Se inició un programa en el que la mayor parte de los derechos que garantizaba el Estado desaparecen, empieza a prevalecer una primacía del mercado que no tiene que ver sólo, con la libertad de precios y de la circulación de los productos en el mercado, sino con la flexibilidad en el tratamiento de la “mercancía - fuerza de trabajo”.

La respuesta del régimen chileno fue también la militarización de las diferentes regiones, y sobre todo de los territorios mapuches; pueblo históricamente reprimido y vapuleado. Causa y bandera, que fue desde el inicio el estandarte de la insurrección chilena, bandera de las y los de abajo.

El pueblo chileno ha logrado abrir las puertas de un proceso que no debe abandonar la acción en las calles, pero que definitivamente deberá profundizar la organización popular. El triunfo aplastante del “Apruebo” y de la Convención Constitucional (155 constituyentes elegidos por el voto popular) que será la responsable de redactar la nueva carta magna, es un peldaño más en el ascenso revolucionario popular de Chile.

La "evasión masiva" en el metro ante el aumento de su tarifa fue el detonante de un estallido social insurreccional que fue conquistando las calles. Bajo la consigna "Nos cansamos, nos unimos" día a día se fueron sumando sectores sociales que pedían por educación pública gratuita, por salud digna, reconocimiento del trabajo no remunerado, jornada laboral de 40 hs, entre otras. Proceso que fue construyendo la "Marcha más Grande de la Historia". Acción constante, estrategias de luchas adaptadas, disputa en lo virtual y realización en las calles; un año de avance y de enfrentamientos que fueron dándole unidad al pueblo chileno, y fueron construyendo poder popular.El pueblo chileno ha logrado abrir las puertas de un proceso que no debe abandonar la acción en las calles, pero que definitivamente deberá profundizar la organización popular. El triunfo aplastante del "Apruebo" y de la Convención Constitucional (155 constituyentes elegidos por el voto popular) que será la responsable de redactar la nueva carta magna, es un peldaño más en el ascenso revolucionario popular de Chile.Los cabildos, los territorios organizados a través de asambleas, las redes de articulación popular que fueron constituyéndose deben ser el centro de la escena. La profundización de la política, nuevos valores, la potencia de lo local enlazado globalmente y viceversa, la construcción de una nueva sociedad parada en la dignidad de su pueblo y en lo común; es la tarea. Erradicar de una vez y para siempre la mercantilización de la vida y las relaciones sociales, la privatización de los recursos, los beneficios para algunos pocos, al neoliberalismo, la especulación y la profunda desigualdad.Las organizaciones y los cuadros políticos deberán ir al ritmo de su pueblo; creando una nueva sociedad que ya no podrá ser lo que era. Atento siempre el campo popular, a la derecha que no se rinde y que no abandonará jamás la defensa de sus privilegios de clase. Todo está en juego, y por eso es que vale la lucha minuto a minuto por vencer. 