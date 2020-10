Conflicto Etchevehere: la Justicia falló a favor del ex ministro PRO, ordenó el desalojo y Dolores dice que no va a "salir"

la jueza María Carolina Castagno ordenó el "reintegro en forma inmediata" del predio Casa Nueva, en la provincia de Entre Ríos, a los hermanos varones Etchevehere en detrimento de la integrante mujer de la familia, en el marco del conflicto que mantienen hace años

Después de la audiencia de ayer, las múltiples manifestaciones y las semanas de conflicto,En una resolución leída esta mañana en los tribunales entrerrianos, la magistrada dispusoLa decisión concentró expectativa, luego de que las protestas de productores agropecuarios, la presencia en el lugar del Proyecto Artigas dela presencia de diversos dirigentes macristas y hasta las palabras del presidente-que puso en foco que es un conflicto familiar- nacionalizaran el conflicto familiar de Entre Ríos.En la audiencia que tuvo lugar en Paraná, la Fiscalía y la querella ratificaron el pedido de desalojo, en tanto que la defensa de Dolores Etchevehere se expresó por mantener su permanencia en Casa Nueva, La Paz.Los primeros en hablar en la audiencia fueron los fiscales, quienes reiteraron el pedido de desalojo. En ese sentido, afirmaron que Dolores cometió "daño a la propiedad, abuso y engaño" cuando con 40 desconocidos tomó el campo el pasado 15 de octubre.Para el fiscal Sobko, el dueño del campo es la sociedad anónima Margaritas que tiene como presidenta a Leonor, madre de los cuatro hermanos Etchevehere. Explicó, además, que Dolores tenía que tener la autorización de la autoridad máxima de la sociedad para ingresar y "no la tuvo".Luego fue el turno de, abogado de los tres hermanos Etchevehere varones y su madre. Expresó que Dolores "no puede hacer Justicia por mano propia" y usurpar el campo en disputa, y le pidió a la jueza Castagno garantizar el derecho a la propiedad y la paz social.Insistió en que Dolores cedió en 2018 sus acciones de Margaritas S.A., la sociedad que es dueña del campo. También negó que haya habido alguna irregularidad tal cual denuncia la mujer en ese tramite en cuestión y criticó duramente al juez Raúl Flores, quien la semana pasada rechazó el desalojo.En tanto, el abogado de Dolores,, insistió en que la mujer cedió las acciones del campo bajo extorsión y hasta cuestionó al escribano que dio fe de ese acto, por el cual los hermanos justifican la posesión del campo. Además, crítico a los fiscales, al asegurar que en casos anteriores ellos dirimían este tipo de conflictos en la justicia civil y no lo penalizaban como lo hacen en este caso., aseguró, el abogado de Dolores Etchevehere, en diálogo con AM 750.Sin embargo, al cierre de este artículo las fuerzas policiales de Entre Ríos estaban apostadas en la tranquera de entrada al campo, a la espera de la orden para hacer su ingreso y desalojo de las tierras.Tras el fallo de la Justicia de Entre Ríos que la obliga a desalojar el campo, Dolores aseguró que no saldrá de las tierras que está ocupando junto a militantes sociales relacionados a Grabois por el Proyecto Artigas, de producción agroecológicas, y remarcó que la van a tener que sacar muerta., indicó la mujer en audio que se difundió. Además, afirmó: "Una vez más, la Justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, de los corruptos. Esto es un ejemplo de lo que yo viví en estos 11 años de calvario"."Cada vez que trato de ejercer mis derechos hereditarios, siempre la Justicia de Entre Ríos favorece a los corruptos y acepta sus órdenes", concluyó.En la mañana, la presidenta del PRO,, se sumó al ex ministro macrista y festejó el fallo judicial de desalojo. Ayer también estuvo presente en la entrada del campo el ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto.