Grabois anunció que se retiran del campo de los Etchevehere, pero que continúa "la batalla en tribunales"

Luego del fallo judicial que ordenó el desalojo del campo “Casa Nueva”, en el marco del conflicto sucesorio al interior de la familia Etchevehere, efectivos de la Policía de la provincia llegaron al lugar y armaron un doble cordón para avanzar con el operativo, al tiempo que Juan Grabois, referente del Proyecto Artigas, aseguró que se irán del predio a las 19 pero que Dolores Etchevehere no quiere retirarse por lo que un grupo de mujeres permanecerá con ella para garatizar sus derechos.Pasadas las 14, un grupo de efectivos abrió una tranquera y permitió el ingreso de una camioneta policial que se estacionó a pocos metros de la entrada. Detrás del vehículo se sumaron más policías que también se detuvieron en el lugar. Fue recién después de las 15 cuando ingresaron siete camionetas con efectivos de las Fuerzas Especiales de La Paz, la Policía de Entre Ríos y el Centro de Operaciones de Emergencia. Según Infobae, el operativo podría finalizar por la noche o incluso en la madrugada."Hemos sufrido una derrota, no vamos a negarlos", anunció Grabois a través de un video, y dijo que esta situación "duele por Dolores", de quién dice "sufrió violencia de género, intrafamiliar e institucional". Y continuó: "Dolores es heredera de una fortuna inconmensurable y hoy está prácticamente en la indigencia. Nunca recibió el dinero que figura en los papeles y que fue fraguado por los Etchevehere y su tropa de abogados extorsionadores y vinculados a lo narco".El abogado de la hermana de los Etchevehere agregó: "Nos duele por los pequeños productores, campesinos, agricultores y ambientalistas que sueñan con un proyecto agroecológico y resistieron heroicamente la violencia de la patota de los Etchevehere corruptos durante 14 días. Nos duele por la escuela agro técnica a la que Dolores quiere restituir en las tierras usurpadas por su familia"."Nos duele por el pueblo pobre que esperaba que la tortilla se de vuelta y que los poderosos vean un límite", asegura el dirigente social en otra parte de la carta pública que leyó en un video. Sobre el proyecto Artigas, dijo que traía "un poco de verdad, justicia y reparación historia", y agregó que representa "otro modelo agrario posible sin agro tóxicos, quema de pastizales y con agricultores"."Hemos decidido, como Proyecto Artigas, retirarnos del establecimiento Casa Nueva", aseguró el letrado en sus declaraciones y explicó que como "defensa técnica" le aconsejó a Dolores "que adopte el mismo mismo camino, pero ella no está dispuesta"."No la vamos a abandonar, por eso con ella se quedará un pequeños grupo de mujeres", agregó Grabois, para garantizar que se respeten sus derechos y garantías constitucionales, sea cual sea su decisión.