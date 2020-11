Cyber Monday: cómo será, qué productos comprar y recomendaciones hay para evitar estafas

la edición 2020 del famoso Cyber Monday ocurrirá a partir de mañana, entre el 2 y 4 de noviembre, y participarán más de 800 empresas de las diez categorías de productos estipuladas: electro y tecno; indumentaria y calzado; viajes; muebles, hogar y deco; deportes y fitness; bebés y niños; cosmética y belleza; automotriz; y alimentos y bebidas

Los consejos más destacados al unísono por especialistas son: una conexión segura, compras desde dispositivos propios con antivirus actualizados y el cuidado a la hora de registrarse en páginas web poco conocidas, a la hora de comprar de manera segura durante el Cyber Monday

Bajo la organización de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE),Entre esas firmas,, con la expectativa de dar un salto en su facturación y volumen de venta, después de haber logrado mantener activos sus negocios en medio de las medidas de aislamiento dispuestas por la pandemia de coronavirus.Los nuevos actores que saldrán a ofrecer productos y servicios corresponden -en líneas generales- a los rubros indumentaria, comidas y decoración. En base a la información suministrada por la CACE, en total serán 179 las empresas y comercios que participarán por primera vez del Cyber Monday.Esta nueva edición tendrá como, después de que en acciones similares para promover la venta electrónica se detectaran cientos de "estafas" con precios aumentados días antes de las jornadas.Las más de 800 empresas que participarán este año de la acción promocional ya están al tanto de la decisión, en la queSegún algunos especialistas, por el contexto de incertidumbre económica promovido por ciertos actores del mercado cambiario y la inflación posible,“Hoy cualquier persona debería adquirir bienes durables porque hay muchas presiones cambiarias e inflacionarias, una retroalimenta a la otra. Puede ser que más adelante ocurra una mayor aceleración del tipo de cambio oficial”, explicó a Infobae el economista Mariano Otalora.También es clave. “El beneficio depende mucho de que sea un precio competitivo y de cómo lo pagás. Aprovechar Ahora 12 y Ahora 18 en lugar de pagarlo al contado. El mercado no ofrece una gran ventaja por el pago en efectivo. Se sigue manejando con un 5% o 10% históricamente. Y el ahorro que se puede lograr en cuotas supera el 10%. Incluso si se cuenta con la plata en tu poder, se podrías invertir y con los intereses pagar una parte de la cuota”, agregó el economista.Según hicieron saber los organizadores, las empresas no pueden adelantar sus promociones hasta el inicio del evento. Sin embargo, trascendió que habrá formatos como “Mega Ofertas”, con más de 10.000 beneficios especiales y promociones; “MegaOfertas Bomba”, que se realizarán una vez por día y disponibles solo por una hora o hasta agotar stock; y “Horas sorpresa”, promociones por categorías y duración acotada.Empresas como Frávega, por ejemplo, adelantaron descuentos generales de hasta 40% en algunos productos y hasta 18 cuotas sin interés. La cadena de supermercados DIA, en tanto, destacó quitas de hasta 60% en más de 700 productos."En tiempos de aislamiento, cuando estamos más conectados que nunca, crecieron las estafas a la par de nuestras operaciones online", consideró el CEO de BTR Consulting y especialista en ciberseguridad, Gabriel Zurdo, según publicó Ámbito Financiero.Y agregó: "Todo esto contribuye al trabajo de los ´ciberestafadores´, que hoy se concentran en cuatro frentes principales de ataque: las operaciones de homebanking, el e-commerce, el teletrabajo y nuestros hijos".El especialista, argumentó.También consideró que "lo mejor es procurar que la compra ´online´ se haga por medio de dispositivos con antivirus actualizado o herramientas de detección de software malicioso y de protección de información sensible".Otra de las recomendaciones apunta a realizar los consumos desde los dispositivos propios porque al realizar compras por internet se ingresarán los datos de tarjetas de crédito y los detalles de pago.También destacó la importancia de usar sitios web seguros y verificar la información del vendedor y de la web: "De dónde es, qué datos fiscales proporciona, dirección, medios de pago, política de devoluciones, reseñas de otros compradores, reputación del vendedor"."Si la página demora o está muy lenta, no la actualices y evitá colocar tus datos otra vez", puntualizó, entre otras recomendaciones.Por último, afirmó que se debe tener "cuidado" a la hora de "registrarse en sitios web de comercio electrónico poco conocidos, ya que la seguridad en estos sitios puede ser menor en comparación con las grandes marcas".