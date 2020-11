Menos peligrosa que el paracetamol, subrayó Gollán al garantizar la vacuna contra el COVID

El ministro de Salud bonaerense,, remarcó queLas palabras del funcionario provincial se dieron en diálogo con FM Futurock. Consideró "una muy buena noticia" la información difundida por la farmacéutica Pfizer, que afirmó que su vacuna contra el coronavirus es "eficaz en un 90%", según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3.destacóRemarcó que "en términos de cortar la cadena de contagios de la pandemia", no interesa analizar ahora "cuánto duran los anticuerpos" ya que ello es algo que se conocerá más adelante., explicó., detalló.Consultado sobre los temores que algunas personas tienen con relación a la vacuna rusa Sputnik V, Gollan enfatizó: "Les digo que si alguna vez en su vida tomaron paracetamol, dipirona o ibuprofeno, tienen infinitamente más posibilidades de tener un efecto adverso grave que cualquier vacuna"."Tendríamos que estar locos para dar una vacuna que no tenga todas las certezas necesarias. No hay misterio. No sé qué están buscando", señaló Gollan y expresó que "en un escenario altamente optimista, en diciembre podríamos estar aplicando vacunas".