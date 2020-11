Homenaje en Mar del Plata a tripulantes del ARA San Juan: la carta del Papa y el mensaje de Alberto

A tres años del hundimiento del submarino, los 44 tripulantes del ARA San Juan fueron homenajeados y ascendidos post mortem en un acto encabezado esta mañana por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en la Base Naval de Mar del Plata, que además fue acompañado por palabras del presidente Alberto Fernández a través de redes sociales y de una carta del papa Francisco

Frente a familiares del submarinistas fallecidos tres años atrás, Rossi reafirmó eldel Gobierno nacional y adelantó que el 27 de este mes se reunirá con las esposas de los tripulantes del San Juan para seguir aportando a la resolución de sus problemáticas.No leyó un discurso, pero sí leyó el nombre y el cargo de cada uno de los submarinistas. “Venimos a recordar a los 44. Pero los 44 tienen nombre y apellido que yo quiero puntualizar”, dijo antes de nombrarlos uno por uno., explicó y le envió un mensaje especial a siete familias que no pudieron asistir a la ceremonia por situaciones vinculadas al aislamiento.Además, leyó una carta deldedicada a los familiares -a través del presidente de la Comisión Episcopal monseñor-, en la que el sumo pontífice trasmitió sus oraciones por los submarinistas y reveló haber celebrado la misa de hoy "por el eterno descanso de los tripulantes"., escribió el Papa.Durante la ceremonia, que se realizó bajo los protocolos sanitarios exigidos por la pandemia de coronavirus, se entregó a las familias el Pabellón Nacional, jinetas y espadas correspondientes al ascenso post mortem de los 44 submarinistas dispuesto por el presidenteel pasado 3 de marzo.El 15 de noviembre de 2017, la Armada perdió la posición del navío con 44 marinos, tras el contacto establecido a las 7.30 de la mañana. La última posición conocida fue en el área de operaciones del Golfo San Jorge, a 240 millas náuticas (a 432 kilómetros de la costa), al sudoeste de la Península Valdés.Recién un año después, el 17 de noviembre de 2018, la empresa privada Ocean Infinity informó el hallazgo del submarino, muy cerca del punto de último contacto y a 907 metros de profundidad.Del acto participó también el intendente de Mar del Plata,, y el jefe de la Armada,, quien repasó las operaciones de búsqueda desplegadas desde la desaparición del submarino y aseguró que recién en la madrugada del 17 de noviembre de 2018,Contó también que, al mismo tiempo en que se realizó el acto en Mar del Plata, dos buques de la Armada rendían honores a los tripulantes en alta mar, en el lugar donde se produjo el naufragio. Guardia garantizó además que la fuerza tiene la firme decisión de "continuar colaborando con la justicia para el esclarecimiento de los hechos".Las palabras del actual jefe de la Armada llegan después de que el 7 de noviembre, el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y uno de los imputados en la causa por el hundimiento del navío, reconociera ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que veinte días después del naufragio, el buque chileno Cabo de Hornos ya les había revelado la ubicación del submarino siniestrado.Eso es lo que negó Guardia ante los familiares, luego de que la querella mayoritaria de los representantes de los tripulantes denunciaran al ex presidentey al ex ministro de Defensapor el presunto encubrimiento del hundimiento del submarino.El presidente Alberto Fernández, aún en aislamiento preventivo debido a haber sido contacto estrecho de un funcionario positivo de Covid-19, envió un mensaje a través de redes sociales para homenajear a los 44 tripulantes del ARA San Juan que perdieron la vida por el hundimiento del submarino., escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: