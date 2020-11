Macri salió a defender a Carrió por el pedido a indagatoria y acusó a Cristina de "perseguir opositores"

Una vez más vemos que Cristina y sus abogados persiguen judicialmente a opositores. Ahora a Lilita, que con valentía se atrevió a denunciar actos de corrupción y a quien acompaño y respaldo. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 20, 2020

Toda mi solidaridad con @elisacarrio frente a este pedido de indagatoria. Sé de su honestidad, de su incansable lucha por la transparencia y por el bien de la República. La acompañamos, como siempre. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) November 20, 2020

A pesar de que Lilita dijo que no iba a hablarle nunca más, Mauricio Macri salió en defensa de Elisa Carrió argumentando que el Gobierno "persigue" opositores a través de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus abogados, luego de que se pida el llamado a indagatoria de su ex socia política en la causa de espionaje ilegal.escribió el expresidente pasadas las once de la noche del jueves.En esta línea se expresó esta mañana de viernes Horacio Rodríguez Larreta quien envió "toda su solidaridad".