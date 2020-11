Murió Diego: los emotivos recuerdos y despedidas de Alberto y Cristina para Maradona

El presidente Alberto Fernández expresó su profundo dolor por la muerte de Diego Armando Maradona, que provoca dolor, amor y agradecimiento en todo el pueblo argentino y el mundo: “Diego era Argentina en el mundo, nos llenó de alegría y nunca le vamos a poder pagar tanta alegría”

Por su parte, también se expresó a través de redes sociales Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, quien siempre tuvo un vínculo de mucho cariño con el Diez

Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande.

Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/Fv8zhnL1V3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 25, 2020

El ex futbolista, mejor jugador de todos los tiempos que ejercía como DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, falleció este mediodía en el partido bonaerense de Tigre, a los 60 años de edad., expresó el mandatario en diálogo con el canal TyC Sports, y reflexionó: “La suerte que tuvimos todos nosotros es la suerte de haberlo visto, haber disfrutado de su afecto, haber disfrutado de su cariño”.A continuación, el jefe de Estado recordó al ídolo popular argentino, por quien aseguró tener “eterna gratitud porque todo este tiempo", el que "no hizo más que acompañarme y apoyarme". Y agregó: "Una pena inmensa. Fue un tipo único”.En esa línea, afirmó: “Dudo que volvamos a ver a otro jugador como Maradona en todo sentido, no solo por sus cualidades técnicas, sino también por ese coraje, esa fuerza, esa garra, que siempre puso cada vez que se puso la camiseta que tenía que defender. Un jugador excepcional que a los argentinos solo nos dio alegrías”.“Lo mejor de Diego es que era un hombre absolutamente genuino, no era un hombre impostado, era un hombre genuino que expresaba todo con la fuerza con la que jugaba al fútbol, defendía lo que quería, maltrataba lo que odiaba. Eso era Maradona en estado puro”, finalizó el Presidente.CFK dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales, tras conocerse la trágica noticia de que el astro del futbol luego de sufrir un paro cardiorespiratorio., manifestó la ex presidenta desde sus redes sociales.La noticia de la muerte del DT impactó en el mundo, no solo del deporte, sino de la política. Maradona siempre mostró su afecto y apoyo a la ex presidenta y en más de una oportunidad expresó su respaldo a sus candidaturas.Maradona estaba con su sobrino Jony y algunos allegados cuando se descompensó antes del mediodía en su casa, lo que provocó que al menos diez ambulancias llegaran al lugar para tratar de reanimarlo, lo que no se logró. La familia fue convocada de urgencia, lo que hizo presagiar la peor noticia, pero el grave cuadro de una deteriorada salud no le permitió gambetear esta nueva complicación.El ex futbolista había sido operado hace un mes de un hematoma subdural en la cabeza, en medio de su tratamiento por el cuadro de abstinencia que le detectaron luego de la intervención quirúrgica, vinculado al consumo de alcohol.