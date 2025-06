Milei insistió en avanzar con las SAD tras la eliminación de River y Boca: "¿Hasta cuándo el modelo Chiqui Tapia?"

Luego de la eliminación de River Plate y Boca Juniors del Mundial de Clubes, el presidenteutilizó las derrotas para insistir en la urgencia de transformar a los clubes argentinos en sociedades anónimas deportivas (SAD), una propuesta que su gobierno busca reactivar en el Congreso.Ambos equipos argentinos quedaron fuera de los octavos de final del campeonato de este año y fueron los únicos representantes de Sudamérica en no superar la fase de grupos. Mientras tanto, los cuatro clubes brasileños que participaron en el certamen, Botafogo, Flamengo, Palmeiras y Fluminense, lograron avanzar, lo que alimentó la comparación con el modelo de torneo y gestión del país vecino.A través de su cuenta de Instagram, Milei compartió una imagen con el siguiente mensaje: "Ni River ni Boca. Sin argentinos en el Mundial de Clubes. Brasil fue con 4 equipos, los 4 pasaron. ¿Hasta cuándo hay que señalar el fracaso del modelo Chiqui Tapia?".En el mismo posteo, que compartió junto a Nik, el creador de Gaturro, agregó: “Un campeonato endeble, de 30 equipos, sin competitividad, sin SAD, sin incentivos. No está a la altura del tremendo público argentino que llena todos los estadios del mundo. Insisto, Chiqui Tapia y su minúsculo círculo le hacen mal al fútbol argentino”.La reacción del mandatario ocurre en un momento donde el proyecto de ley para habilitar la participación de capitales privados en el fútbol argentino volvió a estar en discusión. Aunque no hay aún un texto oficial presentado en el Parlamento, el Ejecutivo ya dejó trascender que evalúa abrir el debate y, en paralelo, mantiene diálogos informales con empresarios y actores del deporte para generar consenso.El conflicto entre el Gobierno nacional y la cúpula dirigencial de la AFA no es nuevo, pero había tenido una pausa tras el encuentro entre Karina Milei y Tapia en diciembre pasado, durante un acto de la Conmebol por el Mundial 2030. Esa tregua parece haber quedado atrás y el Presidente volvió a arremeter públicamente contra la conducción actual del fútbol local.En sus redes sociales, Milei también replicó dos publicaciones que intentaban reforzar su postura a favor de las SAD. Una de ellas contenía un dato incorrecto, en tanto, afirmaba que todos los equipos brasileños que avanzaron en el torneo funcionan como sociedades anónimas, cuando en realidad solo uno de los cuatro, Botafogo, opera bajo ese modelo (SAF), mientras que el resto mantiene su estructura como asociaciones civiles.