Según la UCA, el 60% de los niños y jovenes argentinos son pobres, y el 16% es indigente

El informe de la UCA destacó que la estadística del tercer trimestre del año hubiese sido aún peor sin asistencia económica estatal durante la pandemia. El 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza al cierre del tercer trimestre del año, por encima del 32,1% y 40,8% registrado en igual período de 2019., según un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA)."Bajo el escenario de crisis Covid-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia", señaló el informe de la UCA.agregó la casa de Altos Estudios.Según los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), entre julio y octubre 34,9% de los hogares y 44,2% de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza, y 7,3% de los hogares y 10,1% de las personas eran indigentes, los porcentajes más altos de la década."El aumento de la indigencia infantil es algo grave porque es una hipoteca para el futuro de ese chico, su familia y toda la sociedad. Porque si una persona se alimenta mal de chico no se recupera más en el resto de su vida", aseguró Eduardo Donza, el investigador del observatorio de la UCA.Remarcó que estos guarismos son "parte de un proceso que lleva diez años de estancamiento, con tres años de caída", entre 2018 y 2020. "Es necesario un crecimiento económico y un pacto económico-social para crear empleo porque sino no hay posibilidad de salir de la pobreza", completó Salvia.Entre 2019 y 2020, 10,3% y 13,7% de las personas cayeron en situación de indigencia y pobreza, respectivamente; y, las ayudas sociales brindaron "un piso mínimo de ingresos" pero fueron "insuficientes" y "no llegaron a todos los que sufrieron pérdidas de ingresos", alertó el informe.Según la UCA, en los dos últimos años se registró un deterioro tanto en relación a la carencia monetaria como a las privaciones no monetarias, con un incremento de la pobreza por ingresos como de los niveles de pobreza "multidimensional": de 37,5% a 41% de la población.Para la UCA, los nuevos pobres provienen principalmente de un grupo de hogares que, si bien en 2019 no eran pobres por ingresos, presentaban condiciones de vulnerabilidad que se manifestaban en privación en al menos una dimensión no monetaria.Otro aspecto que destacó el trabajo es el "fuerte incremento de la pobreza estructural", por el incremento en las carencias experimentadas en los hogares, con un aumento de la pobreza multidimensional estructural de 21,4% a 27,3% a nivel de la población.El informe del Observatorio también analiza la evolución del empleo en la Argentina y concluyó que entre julio y octubre últimos, el desempleo llegó al 14,2%. Esto representa unos 2,7 millones de personas, 600 mil personas más que en el estudio anterior.